Юрий Луценко назвал свое главное достижение во время работы в ГПУ

Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко провел промежуточные итоги своей работы.Своим главным достижением начальник ГПУ считает запуск судебного процесса на экс-президентом Украины Виктором Януковичем и "слом старой командной вертикально ориентированной карательной системы".Кроме того Луценко заявил о том, что 240 лиц, причастных к противоправой деятельности во время Революции достоинства, находятся пол судом.Своей главной ошибкой на высокой должности генеральный прокурор считает конфликт с Национальным Антикоррупционным Бюро Украины (НАБУ).