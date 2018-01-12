Южная Корея намерена наложить санкции на США

Власти Южной Кореи намерены наложить санкции на США из-за стиральных машин.

Сеул направил запрос во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) с просьбой о разрешении ввести ежегодные санкции на сумму не менее 711 миллионов долларов в отношении Вашингтона. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В Южной Корее сообщили, что Соединенные Штаты не соблюдают антидемпинговые и антисубсидиционные правила в отношении государства. Установленные нормы относятся к стиральным машинам, производимым в Республике Корея. Сеул призвал ВТО наложить санкции на США, чтобы получить компенсацию.