За сутки в Донбассе погиб украинский военнослужащий

За сутки зафиксировано 9 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения и двое — получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Следует отметить, что за прошедшие сутки агрессор продолжал осуществлять воздушную разведку. Беспилотники противника, запрещенные к применению Минскими соглашениями, были зафиксированы на разных участках линии соприкосновения в семи случаях. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков», — сказано в сообщении.

На Луганском направлении основная огневая активность НВФ наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитниках Новолуганского. Из крупнокалиберных пулеметов, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие у Новозвановки.

На Донецком направлении неспокойно было в Приазовье. Здесь боевики активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкиного, Гнутово и Лебединского. Кроме того, из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков.

«В целом, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое — получили боевые травмы», — говорится в сообщении штаба АТО.