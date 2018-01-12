«Зачем?»: пикантное фото Высоцкой в духе Волочковой перессорило поклонников актрисы

Актриса и супруга известного режиссера перессорила своих поклонников, опубликовав пикантный снимок в Инстаграм.

Фанаты привыкли видеть 44-летнюю Юлию Высоцкую женственной и элегантной. Она, в отличие от других знаменитостей, не публиковала обнаженные фото, а радовала подписчиков стильными нарядами, милыми семейными снимками, кадрами из путешествий. Тем больше было изумление поклонников актрисы, когда они увидели свежее фото Юлии.

В кадре Высоцкая запечатлена в черном раздельном купальнике спиной к зрителям. Судя по всему, актриса занята работой над какой-то картиной, да и подпись под снимком говорит о том же – «Кто еще не на работе?!»

Реакция подписчиков на столь пикантное фото Юлии была неоднозначной. Одни фолловеры восхитились стройностью и смелостью актрисы. Другие же пришли в ужас – они вопрошали, зачем Высоцкой это надо. А некоторые даже сравнили ее с Волочковой, которая любит показывать себя в полуобнаженном виде.

Кроме того, поклонников заинтересовало, что за картину пишет Юлия. Но пока все вопросы подписчиков остались без ответов.