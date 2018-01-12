Жительница Калифорнии вернула в магазин использованную елку

Если вам не понадобится рождественская елка после 25 декабря, оказывается, вы можете получить полный возврат средств. Женщина из Санта-Клары, Калифорния, была замечена 4 января, когда возвращала рождественскую елку в магазин «Costco» . Она смогла вернуть дерево на основании того, «что дерево мертво». Покупатель, стоявший в очереди позади нее, Скотт Бентли (Scott Bentley), настолько был ошарашен, что сфотографировал происшествие и выложил фотографии на Facebook.В «Costco» дали женщине ее возмещение после того, как проверили чек. Этот инцидент взбудоражил людей в Интернете, которые не могли поверить, что кто-то попытается вернуть свою новогоднюю елку.«Такие люди, наверное, очень несчастны. Серьезно, насколько у вас могут быть возникнуть проблемы с деньгами, что вы до такого опускаетесь? » - сказал один из комментаторов.Но «Costco» - как «Nordstrom» и «REI» - славится своей мягкой политикой возврата. В магазине почти всегда будет возвращено почти все.«Моя сестра работает для «Costco», и может подтвердить. Люди делают это все время. Они даже могут потребовать возврата денег, не возвращая товар», - сказал другой комментатор.Сотрудники «Costco» рассказали о самых неожиданных случаях, которые они видели. Мертвые растения, старые матрасы, пустые бутылки из-под вина и даже личные фотографии были обменены на возмещения.