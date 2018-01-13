Афера в Одессе: депутат Бабенко отрицает дачу взятки детективу НАБУ

Депутат Одесского облсовета Олег Бабенко отрицает информацию, о даче взятки в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ, и называет их «вымыслом и провокацией». Об этом Бабенко написал на своей странице в Facebook.

«Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тыс. долларов за решение каких-то вопросов связанных с „Краяном“ является выдумкой, провокацией», — заявил он.

Бабенко также требует НАБУ либо подтвердить обвинения с помощью аудио- или вдеодоказательств, либо извиниться перед ним.

«Также не соответствует действительности информация о том, что мне сообщили о подозрении. О всем происходящем я узнал из СМИ. „Пидозру“ мне никто не вручал», — добавил он.

Депутат сообщил, что в ближайшее время вернется в Киев и сам пойдет в НАБУ.