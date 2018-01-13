Баскетболисты "Пармы" на выезде обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Баскетболисты пермской "Пармы" на выезде обыграли саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Субботняя игра в Саратове завершилась победой "Пармы" со счетом 87:82 (20:21, 22:22, 18:25, 27:14). В составе пермской команды дабл-дабл из 19 очков и 10 передач сделал Коди Миллер-Макинтайр, еще 17 очков набросал Иван Ухов. У "Автодора" на паркете выделялись Джастин Робинсон (12 очков, 10 передач) и Коти Кларк (19 очков, 8 подборов).

Следующий матч "Парма" проведет 21 января на своей площадке против "Зенита" (Санкт-Петербург). "Автодор" днем ранее примет "Астану".