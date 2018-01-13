Ближайший соратник Виктора Януковича останется за решеткой до весны 2018 года

Добавлено: 13 янв 2018 в 16:14
, Категория: Политика
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Бывший председатель "Партии регионов" в Верховной Раде Александр Ефремов останется в СИЗО как минимум до двенадцатого марта.
Такое решение вынес Старобельский районный суд Луганской области.
Напомним, что Александр Ефремов находится в заключении больше года. Кроме всего прочего, Генеральная прокуратура Украины обвиняет бывшего "регионала" в государственной измене и причастности к созданию террористической организации "Луганская народная республика".
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 13 янв 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"