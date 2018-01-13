Боевики продолжают нарушать минские договоренности: карта АТО

За прошедшие сутки, несмотря на традиционное нарушение режима тишины со стороны боевиков российско-оккупационных войск из запрещенного минского соглашениями вооружения, среди наших украинский защитников погибших нет. Такую информацию обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Всего за прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано 10 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону наших позиций около 40 мин калибром 120 и 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе Троицкого и вблизи Катериновки.

Луганское направление

С 20 часов боевики вели длительный обстрел по защитникам Троицкого, применяя миномет калибра 120 мм, вооружение БМП, спаренную зенитную установку ЗУ-23–2 и гранатометы. Здесь зафиксирован прилет 9 вражеских мин 120-го калибра.

Из минометов калибра 82 мм враг выпустил 7 мин по защитникам Луганского.

За сутки под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неоднократно попадали наши позиции в районе Катериновки, Луганского, Троицкого, Станицы Луганской.

Донецкое направление

За минувшие сутки зафиксировано 3 прицельных обстрела позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск.

С самого утра вчера враг выпустил течение часа 15 мин калибра 120 мм по защитникам Водяного.

Несмотря на некоторое затишье со стороны оккупантов в течение дня, вечером, опять же из минометов калибра 120 мм, зафиксирован обстрел позиций сил АТО в районе Широкино. Из гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия враг беспокоил украинских военных вблизи Авдеевки. Здесь бойцы ВСУ дали оккупантам жесткий ответ из гранатометов и стрелкового оружия.