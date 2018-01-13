Бывший вице-президент Аргентины вышел на свободу

Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду, которого задержали в ноябре 2017 года по делу о незаконном обогащении, 12 января вышел на свободу.

Это сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Telam. Буду находился на должности вице-президента в 2011-2015 годах при президенте Кристине Фернандес де Киршнер.

Агенство Telam заявило, что суд удовлетворил прошение об освобождении, поданное защитой чиновника. Судьи решили, что нахождение Буду на свободе не несет никакой опасности для проведения дальнейшего расследования деятельности бывшего вице-президента.

Высокопоставленного чиновника обвинили в 2014 году в коррупции и махинациях. Согласно обвинению, он, находясь еще на тот момент на должности министра экономики, помог частной типографии Ciccone. Компания находилась на грани банкротства из-за штрафов, которые наложило на нее налоговое ведомство. Обвинение утверждало, что после покупки типографии с ведома Буду ведомство в качестве исключения ввело отсрочку для тех штрафов.