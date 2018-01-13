ЦРУ предъявила обвинение России в кибератаке вируса NotPetya на Украину

ЦРУ с «высокой степенью достоверности» считает, что за атакой вируса NotPetya на Украину стоят российские хакеры. Об этом сообщает The Washington Post.

Возможная причастность России к кибератакам отражает «растущую агрессию России в киберпространстве в рамках доктрины «гибридной войны», — сказал экс-глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хенниган.

Основатель Rendition Infosec — фирмы, занимающейся кибербезопасностью, Джейк Уильямс считал, что целью атаки было «нарушение работы украинской финансовой системы».