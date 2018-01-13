Д. Медведев поздравил петербургского археолога Василия Любина со столетним юбилеем

Институтом истории материальной культуры РАН 13-го числа будет организована конференция, приуроченная к Любину. В связи с этим его поздравил премьер РФ Д. Медведев. Политик оценил внесенный серьезный вклад в развитие археологии, а еще назвал Любина человеком-легендой, пишет pr-служба руководства РФ. Он подчеркнул, что Любин является человеком-легендой и продолжает «трудиться на благо науки, участвуете в полевых экспедициях, показывая пример ответственного, неравнодушного отношения к делу». Ученый приобрел мировую славу благодаря своим работам в области раннего и среднего палеолита на территории Кавказа.

64 года собственной жизни Любин работает в университете истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где и состоится научная конференция «Памятники Кавказа в контексте нижнего и среднего палеолита Евразии». В 1955—1987 годах — глава Кавказской палеолитической экспедиции, по настоящее время — постоянный участник армяно-российской археологической экспедиции. За свою деятельность Любин собрал не менее тысячи уникальнейших экспонатов, которые на текущий момент хранятся в музее Эрмитаж.