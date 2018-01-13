Действия ВСУ в Травневом и Гладосово удивили ополчение – ДНР и ЛНР, хроника событий

Донбасс, последние новости сегодня – 13 января. Известный российский писатель, воюющий в рядах армии ДНР, Захар Прилепин в эфире телепередачи «60 минут» рассказал о продолжающихся внутренних разборках ВСУ и «Правого сектора»* (организация запрещена в России).

Захар Прилепин напомнил, что украинские силовики ранее захватили два населенных пункта Гладосово и Травневое. Новые позиции оказались крайне невыгодными для ВСУ, военные фактически попали в «мини-котел». По словам писателя, снайперы ДНР с удивлением обнаружили, что «с той стороны ВСУ» бойцов «Правого сектора» массово расстреливают украинские снайперы.

Суммарное количество убитых в этих двух населенных пунктах составило «14 или 16 человек».

Захар Прилепин пояснил, что в ВСУ устроили кровавую расправу над «Правым сектором» за то, что те не исполняют приказы, отнимают оружие, ведут обстрелы, захватывают населенные пункты, а потом за это в командовании наказывают украинских военных.

По его словам, эта ситуация действительно вскоре может «взорваться». И американские кураторы Киева это понимают. Они знают, что, поставляя оружие, провоцируют «Правый сектор» и нацбаты, которых потом начинают убивать силовики ВСУ, отметил Захар Прилепин.