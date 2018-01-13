Дональд Трамп несет угрозу Америке и миру – экс-военнослужащие США обратились с петицией в Конгресс

Группа бывших военнослужащих ядерных сил США, 17 офицеров, обратились с петицией в Конгресс страны с просьбой оказать влияние на действия президента Дональда Трампа, которые, как они полагают, несут серьезную угрозу.

17 офицеров, обратившихся в Конгресс США, ранее несли службу по запуску ракет. Они считают, что Дональда Трампа необходимо ограничить в праве на нанесение ядерного удара. Экс-военнослужащие считают, что действия президента могут нести угрозу не только стране, но и всему миру, поэтому предлагают создать механизмы, которые ограничивали бы его права. Пока же ситуация такова, что на решение Трампа о нанесении ядерного удара не могут повлиять ни министр обороны, ни генеральный прокурор, ни конгрессмены.