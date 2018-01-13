Дональд Трамп заявляет, что США готовы выйти из сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим приостановки санкций против Ирана в рамках сделки по атому.

Трамп сказал, что будет вестись работа над неким дополнительным соглашением.

Национальное законодательство требует от президента США принимать решение о продлении режима снятия санкций с Ирана либо нет каждые 90 дней. «Не будет никаких дат истечения срока, ежели Иран не будет соответствовать новым условиям, изложенным администрацией», — поведали в Вашингтоне. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана взамен на снятие международных санкций.

В Белом доме хотят, чтобы страны европейского союза, состоящие в контракте с Ираном, приняли регулярные ограничения на получение урана.

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, кроме США и Ирана, являются Российская Федерация, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Это последний шанс», — сообщил Трамп.

«Это последний шанс. ежели этого соглашения не будет, то Соединённые Штаты не будут вновь замораживать санкции для того, чтобы остаться участником иранской ядерной сделки», — подчеркнул Трамп. При всем этом он напомнил, что вновь продлил отмену санкций, ранее действовавших в отношении Тегерана, с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить чудовищные недочеты иранской ядерной сделки.

«Три месяца назад, 14 октября 2017-ого, Трамп выступил с новой американской стратегией в отношении Ирана. — Мы остаемся привержены полной и результативной реализации СВПД».

Напомним, санкции против Тегерана были внесены из-за ядерной программы страны.

При всем этом США выступают за долгосрочное соглашение. Все страны, которые откажутся работать с США, автоматические становятся противниками иранского народа и всех миролюбивых стран, подытожил Трамп.

«Если на протяжении данного времени [четыре месяца — срок продления приостановки санкций] другие государства не будут действовать, я прекращу нашу сделку с Ираном».

Сообщается, что США хотят вести дискуссии по этой теме только с европейскими партнерами, но не с Ираном. Российская Федерация и КНР в работе участвовать не будут. Иранские сотрудники не будут участвовать в этих переговорах. По утверждению американского лидера, Иран «финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 000 боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку».

«Несмотря на мое сильное стремление, я вплоть до этого времени не принял решение о выходе США из иранской ядерной сделки». Но Трамп с начала раскритиковал эту сделку, отмечая, что из нее нужно выйти. По его словам, никаких свидетельств того, что Иран не исполняет это соглашение, нет. «Однако Трамп подпишет его только в том случае, ежели он будет включать в себя 4 „критически важных компонента“». Я также выполню вот какое обещание: я призываю главные европейские страны присоединиться к США в редактировании значительных недочетов сделки, в противостоянии иранской агрессии и в поддержке иранского народа.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что исключает Российскую Федерацию и Иран из обсуждений сделки по Ирану.