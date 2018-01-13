Дубль Дадонова не спас "Флориду" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты "Флориды Пантерз" проиграли "Калгари Флэймз" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в пятницу в Санрайзе, закончилась со счетом 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) в пользу канадской команды. В составе победителей шайбы забросили Шон Монахан (22-я минута), Мэттью Ткачак (31), Джон Годро (37) и Микаэль Баклунд (60). У "пантер" дубль оформил российский форвард Евгений Дадонов (21, 54).

По итогам игры Дадонов, забивший свои 8-й и 9-й голы в текущем регулярном чемпионате, был признан второй звездой матча.

"Ванкувер" на выезде победил "Коламбус" - 5:2 (0:1, 4:0, 1:1). Российский нападающий "Блю Джекетс" Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его партнер по команде и соотечественник голкипер Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28.

В двух других матчах "Чикаго" на своем льду обыграл "Виннипег" - 2:1, а "Эдмонтон" в гостях одолел "Аризону" - 4:2.