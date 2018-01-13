Экс-актрисе оплатили за молчание о связи с Трампом, пишут СМИ

Прошлый порноактрисе за месяц до президентских выборов в США оплатили 130 тыс. долларов за то, чтобы она утаила факт собственной интимной встречи с Дональдом Трампом. Политик не хотел, чтобы общественность, а тем более его супруга узнала об измене будущего президента США и поэтому пошел на такую сделку.

Сделка между юристом Трампа и адвокатом Клиффорд состоялась в конце осени позапрошлого года, за месяц до президентской избирательной кампании.

По утверждению артистки, ее встреча с Дональдом Трампом произошла в 2006, спустя год после его женитьбы на Меланье. За 130 тыс. долларов девушка дала согласие хранить в тайне интимные отношения с бизнесменом, в которые она вступила 10 лет назад.

В Белом доме газете сообщили, что похожая публикация — «неоднократно переработанные сведения, категорически опровергнутые до выборов».

Как докладывают СМИ, Коэн объявил, что слухи о связи бывшей исполнительницы Стефани Клиффорд с Трампом не соответствуют реальности.