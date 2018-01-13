Королева Англии Елизавета II лишила компанию Rigby & Peller официального статуса поставщика нижнего белья королевскому двору, передает Daily Mail. Как отмечается, королева лишила компанию Rigby & Peller официального статуса поставщика нижнего белья королевскому дому. Такое решение было принято из-за скандальной книги, выпущенной основательницей компании.

Бывшая владелица компании и официальное «корсетье» королевы 82-летняя Кентон стабильно посещала Букингемский дворец и изготавливала нижнее белье членам королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принцессу Маргарет и их мать Елизавету Боуз-Лайон, а еще принцессу Диану Уэльскую. В книжке «Буря в чашке четвертого размера» Кентон раскрывает факты, которые многие годы оставались в тайне. Так, Джун досконально поведала, какое нижнее белье выбирала Елизавета II и как она его примеряла.

Почему разрыв контракта между Букингемским двором и Rigby & Peller произошел только на текущий момент, неизвестно.

Кентон и ее супруг приобрели Rigby & Peller в 1982-ом всего за 20 тысяч фунтов стерлингов. Сотрудники Елизаветы II никак не прокомментировали эту информацию.