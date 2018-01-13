Ганчаренко: ЦСКА долго наблюдал за Бистровичем и надеется на его прогресс

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА долгое время наблюдал за футболистом https://rsport.ria.ru/stat/football/person/Kristijan_Bistrovic/835915181/profile.html, который недавно стал новичком команды; в клубе рассчитывают, что 19-летний полузащитник будет совершенствовать профессиональные качества, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

ЦСКА в пятницу объявил о подписании контракта с Бистровичем, который ранее выступал за хорватский "Славен".

"Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго наблюдали. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением. Молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста", - сказал Ганчаренко, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

Ранее "красно-синие" также объявили, что на просмотр в ЦСКА прибыл французский защитник Сесе-Франк Пепе, проведший первую часть сезона в украинской "Звезде".

"Мне не нравится слово "просмотр", оно неправильное. Он достаточно хорошо тренируется, хотя ему тяжело на первых порах. Наверное, самым правильным будет оценить его после игр и принять решение. Он достаточно быстр для центрального защитника, у него хороший первый пас", - отметил Ганчаренко.

В январе в тренерский штаб ЦСКА вошел Александр Ермакович, который работал вместе с Ганчаренко в белорусском БАТЭ. "У него большой опыт самостоятельной работы. Мы уже распределили роли, которые будут у него, у Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Важно, чтобы мы как можно больше получали информации и доносили до футболистов. У нас один из самых маленьких тренерских штабов в чемпионате, поэтому надо максимально использовать его знания и умения", - заявил рулевой армейцев.