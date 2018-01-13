Главная военная прокуратура Украины усомнилась в «подлинности» Путина и Шойгу

Украинские чиновники и раньше славились своими глупостями, но сейчас дело зашло слишком далеко.

Главная военная прокуратура Украины (ГвПУ) обратилась в Оболонский районный суд Киева с просьбой провести экспертизу «подлинности личностей» российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, фигурирующих на видеоматериалах, проходящих по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сегодня в судебном заседании заявил прокурор ГвПУ Руслан Кравченко, уточнив, что помимо президента и министра обороны РФ, специалисты планируют подтвердить подлинность личностей главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.

В частности, речь идет о картине Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», где представлены фрагменты интервью вышеперечисленных российских политиков, и конкретно заявление Владимира Путина, где он «подтверждает факт обращения к нему Виктора Януковича с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины».

«Чтобы в будущем у суда не возникали сомнения о достоверности слов указанных лиц и присутствия этих лиц на данных видеозаписях, сторона обвинения считает, что нужно провести дополнительные экспертизы.

В настоящий момент есть необходимость назначить комплексную судебно-портретную экспертизу и экспертизу видеозаписей по указанным лицам: Путину, Шойгу, Витко и Аксенову», — заявил прокурор.

Между тем, если рассматривать инициативу украинской прокуратуры с точки зрения адекватности, то не остается никаких сомнений, что чиновники Украины либо идиоты, либо просто используют очередной шанс и спекулируют на резонансной теме Крыма, тем самым пытаясь негативно повлиять на кандидатуру Владимира Путина в преддверии выборов в РФ.

При этом за основу ими берется, естественно, картина российского журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова, чтобы, в том числе, уделить внимание якобы лжи в российских СМИ.

Более того, если выделять слово «экспертиза», то вполне справедливо задаешься вопросом:

«А как это они собрались проводить эту проверку?»

Учитывая тот факт, что Киев и ГвПУ имеют, мягко сказать, натянутые отношения с российскими журналистами и вряд ли между сторонами будет налажена какая-либо связь, очевидно, что простейшего ответа «да» или «нет» украинские представители от специалистов РФ просто-напросто не получат.

То есть, если Киеву потребуется оригинальные кадры или свидетельство съемочной группы документального фильма «Крым. Путь на родину», то они вряд ли добьются от российских представителей какой-либо поддержки.

Таким образом, следует признать, что новая украинская авантюра скорее направлена против российской власти, нежели против экс-президента Украины Виктора Януковича.

И Киев умело использует этот шанс, чтобы насолить Кремлю.

Орловский Антон, для «Русской Весны»