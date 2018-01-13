Главный буровой подрядчик «Газпрома» покинул офшоры

Главный буровой подрядчик «Газпрома» — ООО «Газпром бурение» — полностью вышел из офшоров и назвал своих владельцев, пишет РБК.

Согласно данным базы СПАРК «Интерфакса», с 29 декабря 2017 года компания напрямую принадлежит Игорю Ротенбергу (78,71%), его дяде Борису Ротенбергу (16,29%) и Александру Замятину (5%).

В 2011 году «Газпром бурение» было стопроцентной «дочкой» «Газпрома». В июле 2014 года компанией стала владеть кипрская фирма «Миласи Бизнес Лимитед». В декабре 2017 СПАРК зафиксировала 12 сделок с долями компании, итогом которых стал переход «Газпром бурения» в собственность Ротенбергов и Замятина.

О том, что Ротенберги владеют компанией, было известно еще в 2014 году. Тогда Аркадий Ротенбренг заявлял, что продал ее своему сыну Игорю.

Борис Ротенберг — брат Аркадия Ротендерга.