Гол и две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Каролину" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" нанесли гостевое поражение "Каролине Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в городе Роли, завершилась волевой победой команды из столицы США со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

В составе победителей шайбы забросили Ларс Эллер (8-я минута), Александр Овечкин (21), в активе которого также два результативных паса, Бретт Коннолли (57) и Джей Бигл (60). У хозяев отличились Джордан Стаал (4), Себастьян Ахо (29) и Джефф Скиннер (42). В комбинации, которая завершилась шайбой Овечкина, голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

Овечкин был признан третьей звездой матча. Для российского форварда этот гол стал 28-м в текущем чемпионате, и он вышел в единоличные лидеры в списке лучших снайперов лиги, обойдя нападающего "Тампы" Никиту Кучерова (27 шайб).