Грамс: гандболистам России нельзя было проигрывать финнам в Казани

КАЗАНЬ, 13 янв - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Гандболисты сборной России хотели порадовать болельщиков в Казани в матче отбора на чемпионат мира с финнами, несмотря на то, что игра не влияла на итоговый результат, заявил вратарь россиян Олег Грамс.

Российские гандболисты выиграли в Казани заключительный матч первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019 у финнов со счетом 36:26 и вышли в следующий этап отбора с максимальным количеством очков.

"Несмотря на досрочный выход из группы, нам не хотелось дома проигрывать. В Казани нельзя было проигрывать или играть плохо. Это мотивировало. Нам удалось порадовать зрителей, а это самое главное. Также есть самоудовлетворение от своей игры. У нас многое получилось", - сказал Грамс журналистам.

Сборная России впервые провела официальный матч в Казани. Прошлая домашняя отборочная игра ЧМ-2019, в которой россияне победили команду Люксембурга, прошла в Краснодаре.

"Для игроков это, может, тяжело, так как есть перелеты. Но для развития гандбола в России это правильно - играть в разных городах. Нужно, чтобы люди видели, что это такое, чтобы была массовость. Сегодня было на игре более 4500 болельщиков. Мы были бы счастливы, если бы столько было на всех матчах", - отметил игрок.

"Есть неровности в нашей игре, но есть время подготовиться. Будем биться за путевку на чемпионат мира. Работы еще много, но положительная динамика видна. Игра улучшится. Финны и Люксембург - это не команды, которые могут проверить нас на прочность. Но мы сыграем с более сильными соперниками и оценим себя. Мы ставим перед собой высокие цели и сделаем все, чтобы их достичь", - заявил Грамс.