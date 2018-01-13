Грымчак: КПВВ в Донбассе обустроят за 3–4 месяца

КПВВ в зоне АТО планируют обустроить в течение 3–4 месяцев этого года. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«Уже в этом году начнется. Думаю, что в течение 3–4 месяцев. Средства выделены», — сказал он.

Грымчак также отметил, что в Донецкой области есть четыре кблокпоста, а в Луганской — два, один из которых не работает. Речь идет о КПВВ «Золотое», но его не нужно обустраивать.

Остается решить, на чьем балансе будут эти КПВВ.

«Решение вроде бы нашли. Будет все удерживаться на балансе коммунального предприятия», — уточнил Грымчак.

Он добавил, что ориентировочно на обустройство одного КПВВ нужно около 5 млн грн.