Из-за сильного ветра в Крыму остановили работу Керченской паромной переправы

«В связи с объявленным штормовым предупреждением в период с 13 по 15 января, работа Керченской паромной переправы приостановлена», — проинформировали в пресс-центре. На подъездах к ней собралось свыше 300 легковых и грузовых авто, а кроме этого 25 автобусов с пассажирами.

Судя по всему, ожидать придется долго: оператор перевозок озвучил предположительную дату открытия переправы — 2-ая половина дня 14 января. Об этом сегодня всех потенциальных пассажиров сообщила pr-служба компании «Морская дирекция», которая и занимается отправкой паромов.

Сегодня, 13 января, стало известно, что не менее 500 транспортных средств собралось на Керченской паромной переправе из-за сильного шторма, который обвалился на регион.

Паром продолжит работу как только погодные условия улучшатся.

Движение паромов Керченской переправы остановлено из-за сильного ветра. В ночь с 12 на 13 января в МЧС Крыма проинформировали, что паромы закончили выходить в рейсы через Керченский пролив. В данный момент паромная переправа через Керченский пролив является единственным видом транспортного сообщения между полуостровом и материковой части РФ. В обоих портах выдаются горячие напитки. В круглосуточном режиме работают медпункты. В Крыму из-за сильного ветра действует штормовое предупреждение. «Более того, в порту „Кавказ“ вместе с администрацией города Темрюк организовано бесплатное горячее питание, работает полевая кухня», — проинформировал собеседник агентства. В «Морской дирекции» также подчеркнули, что один из автобусов вез детей из Брянска, и их расселили в гостинице в Кучугурах. Сила ветра будет составлять от 17 до 22 м/с с отдельными порывами до 25 м/с.