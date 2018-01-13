Кандидат на выборах в Мексике опроверг данные о вмешательстве России

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который считается одним из основных претендентов на пост президента Мексики на выборах в 2018 году, 12 января опроверг высказывания о получении помощи от России.

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Герберт Макмастер от лица страны заявил, что уже видны начальные признаки вмешательства России в выборы президента Мексики, назначенные на первое июля 2018 года. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Мексики Энрике Очоа сообщил, что международные СМИ «задокументировали» российские и венесуэльские интересы в поддержке Лопеса Обрадора. Он получает поддержку в Венесуэле и получает поддержку от российских интересов, рассказал Очоа 12 января в официальном бюллетене партии.

На встрече с прессой в штате Веракрус Лопес Обрадор сказал, что сейчас идет большая и грязная война. Он опроверг данные о связи с США и Россией, заверив, что нет никакой иностранной помощи или вмешательства. Если Лопеса Обрадора зарегистрируют это станет его третьей попыткой встать во главе Мексики. В 2012 году Лопес Обрадор не признал победу Энрике Пеньи Ньето на президентских выборах и выдвинул обвинения в его адрес, связанные с покупкой минимум пяти миллионов голосов перед выборами.