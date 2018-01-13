Концерт - Старый Новый год на Первом (13.01.2018)

Добавлено: 13 янв 2018 в 21:01 ,

Старый Новый год на Первом. Концерт последний выпуск 13 января. Яркие, ностальгические номера участников, световые конструкции, спецэффекты — все это создаст непередаваемое ощущение праздника. Нас ждут необычные творческие тандемы и мировые хиты в неожиданных аранжировках. В программе примут участие Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Анжелика Варум, София Ротару, Алсу, Валерия, Владимир Пресняков, Полина Гагарина и другие. Зрителю представится уникальная возможность услышать свои любимые песни в исполнении популярных певцов и музыкантов и вновь окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу. В Москве сейчас ледовых площадок видимо-невидимо. Чуть ли не в каждом микрорайоне. Но, конечно, многие москвичи и гости столицы специально приезжают на Красную площадь, чтобы покататься под стенами Кремля.



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