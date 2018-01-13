МЧС Петербурга сообщило о гололедице в воскресенье

МЧС предупреждает о необходимости быть осторожными.

В воскресенье, 14 января, на трассах в Петербурге предполагается гололедица. К обеду столбик термометра поднимется до -5…-4 градусов. Также ведомство ждет пасмурную с прояснениями погоду и без осадков. Температура воздуха опустится до -8 градусов, ночью до -11. Порывы северо-западного, западного ветра на протяжении суток будут достигать 1-6 метров за секунду. Cотрудники экстренных служб просят жителей обходить места, в которых образовался ледяной налет, чтобы обезопасить себя от трамв.