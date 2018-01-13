МИД РФ приветствует договоренности, достигнутые Пхеньяном и Сеулом

КНР является близким соседом Корейского полуострова, искренне поддерживает и приветствует положительные усилия и шаги, которые делают Сеул и Пхеньян, чтобы прийти к взаимопониманию. Об этом говорится в комментарии, распространенном МИД РФ.

В ведомстве рассчитывают, что «все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по восстановлению диалога», так как это «единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения сложностей полуострова мирным, политико-дипломатическим путём».

МИД Российской Федерации приветствует договоренности, которые были достигнуты в процессе переговоров уполномоченных КНДР и Южной Кореи в Пханмунчжоме во вторник, в частности об участии северокорейцев в предстоящей Олимпиаде. Предполагается, что в переговорах примут участие министры иностранных дел 16 стран, основная часть из них — союзники в Корейской войне, выступавшие против КНДР.

Между тем, в ведомстве выразили надежду на то, что реализация договоренностей несомненно поможет деэскалации на полуострове и установлению стабильности.