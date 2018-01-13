На трассе в Казахстане произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Карагандинской области Казахстана опрокинулся автобус. В момент аварии в автобусе находилось 17 человек.

«Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области „Матак“ эвакуировала 17 пострадавших из опрокинутого пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом Караганда — Карагайлы, в среднюю школу поселка Шешенкара Бухар-Жырауского района,» — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Данный инцидент произошел еще 11 января, однако стало известно об этом только сейчас.