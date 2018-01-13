NASA в YouTube представило видео из центра Млечного пути (ВИДЕО)

Космическое ведомство США (NASA) предложило всем желающим отправиться в виртуальное путешествие к центру галактики и посмотреть на звезды, а также действие массивной черной дыры, расположенной в центре галактики.На кадрах видео можно видеть объемное изображение центра Млечного Пути, которое было получено благодаря снимкам рентгеновской обсерватории «Чандра», запущенной в 1999 году, и других телескопов, принимающих видимый свет, а также инфракрасное и рентгеновское излучения.Отметим, что видео снято в формате 360 градусов.По словам сотрудников NASA, видео из центра Млечного Пути появилось в рамках проекта, предполагающего самостоятельное изучение сверхмассивной черной дыры в центре Галактики, а также гигантских звезд.«На видео показаны симуляции двух процессов в галактике, каждый из которых начинается около 350 лет назад и продолжается в течение 500 лет», — говорится в сообщении агентства.Исследователи NASA, возглавляемые Кристофером Расселом из католического университета в Чили, использовали визуализацию с целью понять наличие ранее обнаруженных рентгеновских лучей в форме диска, находящихся на расстоянии около 0,6 светового года от объекта Sgr A*.