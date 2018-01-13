На станции метро «Каширская» будет отремонтирован эскалатор

Об этом передает единый транспортный портал.

Так, во вторник, 9 января, закрыли на полноценный ремонт один из 3-х эскалаторов на станции «Семеновская» и один из 2-х эскалаторов на станции «Беговая».

Как информирует единый транспортный портал, на станции «Беляево» один из 3-х эскалаторов временно закрыт для применения пассажирами. В период работ смежный эскалатор будет работать только на подъем.

Всего ремонт эскалаторов будет проведен на 15 станциях московского метро.

Уточняется, что окончание ремонтных работ запланировано на ремонт текущего года. «Один из эскалаторов южного вестибюля станции временно выведен из эксплуатации для проведения планового капитального ремонта», — говорится в заявлении. Опуститься в метро пассажиры могут по лестнице. Это связано с началом полноценного ремонта и технического обновления эскалатора.

Эскалатор начинают чинить, когда его пробег достигнет 90 тыс. км.