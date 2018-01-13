Президент Петр Порошенко заявил, что, благодаря государственной поддержке, на Украине будут снимать более 120 фильмов в год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, украинский кинематограф ждет яркое будущее», — написал Порошенко.

Об этом он сообщил в связи с успехом украинского фильма-фэнтези «Сторожевая Застава». Порошенко отметил, что права на него приобрели уже 27 стран.