На встрече Грудинина с доверенными лицами скончался мужчина

Участник встречи с кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, выдвинутым КПРФ, вдруг скончался во время мероприятия, сказал член партии Александр Ющенко. Одному из участников встречи стало плохо.

Грудинин в субботу в основном доме литераторов в российской столице проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности. На месте был доктор, сразу оказали первую помощь.

Мужчине неожиданно стало плохо, поведал член КПРФ Александр Ющенко. Невзирая на все меры спасти пожилого человека не удалось, он скончался моментально. Все очень скоординировано, все очень точно. Среди присутствующих был профессиональный доктор, который оказал помощь.

Память умершего на встрече почтили минутой молчания.

В СМИ возникла информация, что идет речь о 70-летнем представителе совета ветеранов Сергее Захарове.