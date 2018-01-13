Выборы состоятся 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря предыдущего года. «Хотя я очень люблю СМИ наши», — отметила руководитель ЦИК.

Для публикации фамилий претендентов в президенты Российской Федерации, может быть, потребуется длинный бюллетень, так как гипотетически участвовать в выборах в 2018 г. смогут до 20 человек. Для этого просто нужно обратиться в приграничные русские регионы, где на 100% жители смогут воплотить свое право голоса. Памифилова отказалась объяснять компанию в Украинском государстве голосования, задуманного на 18 марта. По ее словам, нет никакой уверенности в том, что избиратели смогут проголосовать на территории Украины. Однако в приграничных областях с РФ умышленно организованные комиссии будут все ровно.

«Если будет установлено, что подписи собираются кем-либо из членов избирательных комиссий, то эти подписи, конечно, не могут быть и никогда не будут признаны соответствующими нормам закона, не будут признаны действительными», — подчеркнул он.