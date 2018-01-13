Невеста Стэтхема показала фигуру в купальнике после рождения сына (ФОТО)

В июне 2016-го Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой: модель родила сына известному актеру Джейсону Стэтхему.30-летняя красотка совсем скоро вернулась к работе, а теперь вовсю продемонстрировала прекрасную форму на пляже Майами.Роузи в отношениях с 50-летним Джейсоном уже 7 лет. В январе 2016-го пара объявила о помолвке, но о свадьбе пока не слышно.