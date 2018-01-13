Объявление об изменении ленты фейсбук обошлось Цукербергу практически в $3 млрд

Основатель социальная сеть Facebook Марк Цукерберг потерял практически 3 млрд долларов после заявления о намерении поменять новостную ленту соцсети. Такую сумму потерял основатель соцсети после заявления о будущих новшествах, информирует Bloomberg.

После того, как Цукерберг объявил, что теперь в новостную ленту пользователя будет попадать больше записей от близких и друзей пользователя, акции фейсбук упали на 3,9%.

Ежели события и дальше будут развиваться так, создатель фейсбук рискует уступить четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира собственнику Zara Амансио Ортеге. Сейчас состояние Цукерберга составляет 74,4 млрд.

Дело в том, что Цукерберг объявил, что в ленте будет больше новостей от друзей и родственников и менее - от СМИ и компаний.

По утверждению Цукерберга, возрастет количество контента от членов семьи и друзей пользователя, а рекламных публикаций будет меньше.

Он добавил, что отладка изменений уже началась и на ее завершение потребуется несколько месяцев.