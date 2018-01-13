ООН приветствует сочинский съезд нацдиалога Сирии

«Мы убеждены, совсем недавно говорили об этом в российской столице со Стаффаном де Мистурой, которого мы принимали вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что съезд сирийского государственного разговора в Сочи сумеет действительно сделать условия для удачного проведения женевских переговоров». Об этом стало известно в процессе разговора постпреда РФ при глобальной организации Василия Небензи с корреспондентами.

«Есть риск, что процесс в Сочи подорвет женевские переговоры и цель перехода (власти), прописанную в женевском коммюнике и резолюции СБ ООН 2254».

Съезд сирийского государственного разговора в Сочи несомненно поможет удачно закончить межсирийские переговоры в Женеве, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует РИА Новости.

Напомним, идея провести съезд государственного разговора Сирии в Сочи принадлежит президенту России Владимиру Путину. Это, в первую очередь, выработка новейшей сирийской конституции и проведение на ее основе выборов под эгидой ООН. «Оно должно посодействовать проводимому ООН процессу».