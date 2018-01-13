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ООН просит правительства развитых стран принять 227 тысяч беженцев


Добавлено: 13 янв 2018 в 13:28, Категория: Украина
ООН просит правительства развитых стран принять 227 тысяч беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом информирует Центр новостей ООН.

«На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, которые нашли временный приют, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств. В целом в УВКБ поступили предложения на переселение в 2018 и 2019 годах всего 13 тысяч человек», — сказано в сообщении.

С таким заявлением в УВКБ выступили после сообщений о том, что на этой неделе в Средиземном море погибли или пропали без вести 160 человек.



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Добавлено: 13 янв 2018 в 13:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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