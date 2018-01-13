ООН просит правительства развитых стран принять 227 тысяч беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов. Об этом информирует Центр новостей ООН.

«На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, которые нашли временный приют, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств. В целом в УВКБ поступили предложения на переселение в 2018 и 2019 годах всего 13 тысяч человек», — сказано в сообщении.

С таким заявлением в УВКБ выступили после сообщений о том, что на этой неделе в Средиземном море погибли или пропали без вести 160 человек.