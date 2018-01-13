Партия харьковских танков «Оплот» отправилась в Таиланд из Украины

Согласно сообщению, очередная партия свежей украинской бронетехники 27 декабря предыдущего года была отправлена в Таиланд после стационарных и полевых испытаний и приемки заказчика.

Партия украинских танков «Оплот» направлена в Таиланд.

Главный производитель бронетехники в государстве Украина завод им. Малышева, который входит в состав государственного компании Укроборонпром, реализовал в 2017 г военной техники не менее чем на 3 млрд грн, что является рекордом для учреждения.

Согласно договору, заключительная партия танков должна отправиться в Таиланд уже в первом квартале этого года. В фирме планируют закончить исполненье договоренностей в первом квартале данного года. Партия отправлена 27 декабря.

В «Укроборонпроме добавляют», что в течении прошлого года объем реализации продукции был в 20 раз меньше и составлял только около 150 млн грн. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины Аль-Халид-1, — поведали в госконцерне.

В рамках договора с государством Украина в Таиланд была доставлена очередная партия танков «Оплот».

Сейчас, по достоверным располагаемым сведениям госконцерна, «Завод им. Малышева» готов приступить к выполнению государственного оборонного заказа по изготовлению танков «Оплот» для Вооруженных Сил Украины.

В госконцерне подчеркивают, что такие положительные изменения были достигнуты, изначально, благодаря кадровой политике, которую проводит «Укроборонпром», в рамках которой с прошедшего года были уволены 4 руководителя учреждения.