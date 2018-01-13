Пламенный Старый Новый год: благовещенский фотограф сделал обычное фото

Традиция отмечать Старый Новый год идет после календарной реформы 1918 г, когда страна перешла на европейский, григорианский, календарь.

В отличие от Нового года, на Старый Новый год в Северной столице предполагается по-настоящему зимняя погода. Он не имеет отношения к церковному Новому году, так как тот начинается 1 сентября, либо в ночь с 13 на 14 сентября, и никакого отношения не имеет к Новому году, который отмечает наша страна по григорианскому календарю.

Не будут отмечать Старый Новый год 22,8%, а еще 3,6% считают этот праздник неразумным. Посвящена она будет необычному празднику, который отмечают, пожалуй, только в РФ - Старому Новому году. Вплоть до двадцатого века Российская Федерация продолжала жить по юлианскому летоисчислению, отмечая Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства. Спустя две недели многие из нас снова сядут за торжественный стол и продолжат веселье около новогодней елки. Разница между григорианским и юлианским календарями поэтапно возрастает. При всем этом традиция встречать наступление нового года весной сохранилась и продолжала действовать до XV века.

Добавьте нам хоть Старый Новый год. С давних времен в сей день устраивался большой торжественный пир, перед которым нужно было повеселить народ щедровками. При всем этом тот день, который веками числился первым января, «переехал» в календаре на 14 января.

Новый год по новому стилю приходится на период сорокадневного поста, предыдущего Рождеству 7 января.

Так, мэр Воркуты Игорь Гурьев проинформировал, что его семья встречает Старый Новый год так же, как и Новый год обычный. Старый Новый год отмечают уже после Рождества, во время святок (12 дней от Рождества до Крещения).

— День 14 января месяца по православному календарю — еще и день памяти Святого Василия. Ну и праздником его, как таким, не считают. Как современная православная церковь относится к данной традиции? Отмечать практически 20 дней праздники — а почему бы и нет. Идентичные праздники есть в государствах прежнего СССР, а кроме этого в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих остальных государствах.

— До революции, по юлианскому календарю, Рождество подчеркивали перед Новым годом.