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Победители проекта «Лидеры России» смогут постажироваться в мэрии столицы


Добавлено: 13 янв 2018 в 17:45, Категория: Политика
Победители проекта «Лидеры России» смогут постажироваться в мэрии столицы

Мэр столицы Сергей Собянин 13 января провел открытие 2-го полуфинала всероссийского конкурса управления «Лидеры России» по Центральному федеральному округу. Это говорит об немалом потенциале нашей столицы, — объявил мэр Москвы.

По утверждению Собянина, в конкурсе приняли участие 37 тыс. человек из Москвы. Столичное руководство переосмыслит подходы к подбору кадров с учетом результатов происходящего опыта, добавил мэр. «Поздравляю вас с победой», — проинформировал руководитель города, сообщает Агентство «Москва».

Церемония открытия прошла в Корпоративном университете Сбербанка в подмосковном городском округе Истра.

Сергей Собянин обозначил, что после конкурса руководство столицы пересмотрит подход к подбору кадров, так как из 89 тысячи участников 37 тысяч являются представителями Москвы. По результатам полуфиналов для участия во Всероссийском финале конкурса будут отобраны 300 победителей региональных полуфиналов. По итогам полуфиналов для участия во Всероссийском финале конкурса будут отобраны 300 победителей региональных полуфиналов, финал конкурса пройдет зимой в столице.

Конкурс проводит Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению Президента РФ В. Путина. Завершающий этап конкурса состоится в середине зимы в столице. Он проходит по поручению президента Российской Федерации В. Путина.



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Добавлено: 13 янв 2018 в 17:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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