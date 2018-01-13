Порошенко поведал о задуманных изменениях в Украинском государстве в нынешнем году

В нынешнем 2018 в государстве Украина планируется реформирование в финансовой, инвестиционной, судебной системе и сфере рынка земли.

По его словам с 2016 г. украинское руководство продолжит энергичное реформирование страны.

Также в ролике обозначено, что в текущем 2018-ом году продолжится судебная реформа. Об этом в фейсбук написал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, первоочередная задача состоит в том, чтобы «не потерять темпы фундаментальных изменений».

По его словам, в 2015-м году задуман ряд важных законопроектов для реформирования в финансовой, судебной, инвестиционной сферах и рынке земли.