Пожар на нефтяном танкере: Найдены тела двух моряков

Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося на прошлой неделе с сухогрузом в Восточно-Китайском море. Об этом сообщают СМИ Китая.

Первое спасательное судно и четыре водолаза начали поиски погибших утром субботы. Однако, обследовав воды вблизи танкера и его кормы, они нашли только черные ящики судна.

Поискам препятствуют ядовитые пары от горения, которые рассеиваются в задней части корабля из-за усилившегося ветра.

В настоящее время на месте происшествия работают 13 судов, в их числе два японских и одно южнокорейское.