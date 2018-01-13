Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Латвию

Показать меню
Актуально
Горящий иранский танкер несет в сторону Японии - 10:35 Горящий иранский танкер несет в сторону Японии В ЛНР задержаны украинские шпионы, прикрывавшиеся «гуманитарной деятельностью» - 10:35 В ЛНР задержаны украинские шпионы, прикрывавшиеся «гуманитарной деятельностью» (ВИДЕО) Испанец Баутиста-Агут вышел в финал теннисного турнира в Окленде - 10:38 Испанец Баутиста-Агут вышел в финал теннисного турнира в Окленде СМИ: "Интер" заинтересован в переходе футболиста "Локомотива" Фернандеша - 10:38 СМИ: Путин: Новые антироссийские санкции ухудшат отношения с США - 10:42 Путин: Новые антироссийские санкции ухудшат отношения с США Белоруссия не развивает торгово-экономические отношения с ЕС в ущерб РФ - 10:42 Белоруссия не развивает торгово-экономические отношения с ЕС в ущерб РФ Путин пообещал подумать об отмене запрета на рекламу водки - 10:42 Путин пообещал подумать об отмене запрета на рекламу водки Путин и Эрдоган обсудили Сирию и атаку дронов на Хмеймим - 10:42 Путин и Эрдоган обсудили Сирию и атаку дронов на Хмеймим «Единственно верное решение»: Пушков поддержал позицию России по участию в ПАСЕ - 10:42 «Единственно верное решение»: Пушков поддержал позицию России по участию в ПАСЕ Житель Ленобласти вышел в финал конкурса «Лидеры России», созданного по - 10:42 Житель Ленобласти вышел в финал конкурса «Лидеры России», созданного по указанию Путина Украина понесла невосполнимую потерю в зоне АТО - 10:45 Украина понесла невосполнимую потерю в зоне АТО Это металлолом, — в Госдуме оценили состояние «украинского флота» в Крыму - 10:49 Это металлолом, — в Госдуме оценили состояние «украинского флота» в Крыму Чубаров: Путин не может остановиться в потугах унизить Украину - 10:51 Чубаров: Путин не может остановиться в потугах унизить Украину Туск: Власти Польши могут провести референдум о выходе из ЕС - 10:52 Туск: Власти Польши могут провести референдум о выходе из ЕС Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом теннисного турнира в Сиднее - 10:56 Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом теннисного турнира в Сиднее Женская сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал ЧМ по бенди - 10:57 Женская сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал ЧМ по бенди Экологи призвали Берлин остановить «Северный поток — 2» - 11:04 Экологи призвали Берлин остановить «Северный поток — 2»
» » Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Латвию

Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Латвию


Добавлено: 13 янв 2018 в 23:45, Категория: Политика
Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Латвию

В Риге Синдзо Абэ встретится с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

«Латвия и Япония — сходным образом мыслящие государства, добрые и давние партнеры, я высоко ценю стабильность и жизнеспособность отношений Латвии и Японии», — проинформировал Марис Кучинскис. Во время переговоров руководителя правительств обсудят двухсторонние отношения Латвии и Японии, экономическое сотрудничество, отношения Японии и ЕС, областные вопросы.

Это будет 1-ый визит премьера Японии в Болгарию.

Сходного мнения придерживается и Шиндзо Абе: «Латвия и Япония — партнеры, которых объединяют общие ценности — свобода, демократия, законность».

Об этом сказал 13 января японский премьер Синдзо Абэ на пресс-конференции по результатам встречи со своим коллегой из Эстонии Юри Ратасом.

В ходе встречи между 2-мя делегациями японская сторона ознакомится с приоритетами болгарского председательства в ЕС.

После Литвы Абэ отправится в Болгарию, Сербию и Румынию. Японские СМИ, освещая визит Абэ, особо подчеркивают большие достижения Эстонии в области информационных технологий, что, как отмечается, несомненно поможет Токио подготовиться к проведению Олимпиады и Паралимпиады в 2020 г. «И мы решили принять энергичное участие в работе Центра киберзащиты НАТО, расположенного в Таллинне», — сказал Синдзо Абе. Сюда он прилетел из Эстонии, а следом посетит Литву. Государственное признание Эстонская республика получила от Японии 6 марта далекого 1919 г. До этого Эстонию посещали министры и заместители министров из руководства страны. В течении следующего года там развернули комплекс ПРО Aegis Ashore.



Материалы по теме:

Япония и Эстония хотят усилить давление на КНДР
«Пришли к согласию»: СМИ выяснили, что предложил премьер-министр Японии Путину по Курилам
Япония настроена взять реванш и вернуть Курилы на родину
Япония ближе: в Украину едет японский премьер Синдзо Абэ поговорить за сотрудничество
Добавлено: 13 янв 2018 в 23:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Вузы Одессы не могут оплатить отопление, занятия отменены до весны

Вузы Одессы не могут оплатить отопление, занятия отменены до весны

Историческое строение сдуло из соедененных штатов в Канаду

Историческое строение сдуло из соедененных штатов в Канаду

Автомобильная выставка для женщин открылась в Саудовской Аравии

Автомобильная выставка для женщин открылась в Саудовской Аравии

Сильнейший в истории Калифорнии лесной пожар удалось локализовать

Сильнейший в истории Калифорнии лесной пожар удалось локализовать

Загрузка...



Лента новостей
В Астрахани водитель припарковался в беседке, вызвав негодование среди горожан - 09:56 В Астрахани водитель припарковался в беседке, вызвав негодование среди горожанАндрей Разин покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Адмирал» - 09:51 Андрей Разин покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Адмирал»От Трампа потребовали извинений за слова о «странах-гадюшниках» - 09:51 От Трампа потребовали извинений за слова о «странах-гадюшниках»В АП назвали фейком информацию СМИ о заявлении Порошенко к ФСБ РФ - 09:49 В АП назвали фейком информацию СМИ о заявлении Порошенко к ФСБ РФПлачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видео - 09:43 Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму сняли на видеоЖителям Гавайев пришло сообщение, что по ним запустили баллистической ракетой - 09:43 Жителям Гавайев пришло сообщение, что по ним запустили баллистической ракетой23% россиян считают, что Российская Федерация «окружена врагами» — Опрос - 09:43 23% россиян считают, что Российская Федерация «окружена врагами» — ОпросМихаил Вырский рассказал о себе и жизни до проекта - 09:42 Михаил Вырский рассказал о себе и жизни до проектаGeneral Motors выпустит автомобиль без руля и педалей  - 09:35 General Motors выпустит автомобиль без руля и педалей Киев назвал подделкой письма Порошенко в ФСБ, обнародованные в Грузии (ФОТО) - 09:29 Киев назвал подделкой письма Порошенко в ФСБ, обнародованные в Грузии (ФОТО)В сети опубликовано видео с кораблями ВМС Украины в Крыму - 09:23 В сети опубликовано видео с кораблями ВМС Украины в КрымуСтраны Африки в ООН осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках" - 09:22 Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о Павленский объяснил, зачем поджёг Банк Франции - 09:16 Павленский объяснил, зачем поджёг Банк ФранцииХоккеист Валерий Харламов, которому в воскресенье исполнилось бы 70 лет - 09:14 Хоккеист Валерий Харламов, которому в воскресенье исполнилось бы 70 лет
Последние новости
Трубопроводный батальон ЮВО на Ставрополье провел тактико-специальные учения по прокладке водовода - 10:30 Трубопроводный батальон ЮВО на Ставрополье провел тактико-специальные учения по прокладке водовода в труднодоступную местность В Армении танкисты ЮВО провели более 500 стрельб из штатного вооружения в 2017 году - 10:30 В Армении танкисты ЮВО провели более 500 стрельб из штатного вооружения в 2017 году Администрация Порошенко прокомментировала письмо президента в ФСБ - 10:28 Администрация Порошенко прокомментировала письмо президента в ФСБ Горячий шоколад для "Спартака" - 10:23 Горячий шоколад для На Дмитровском шоссе ограничат проезд транспорта с 15 января - 10:23 На Дмитровском шоссе ограничат проезд транспорта с 15 января В выборы вмешивалась не Россия, а ФБР, — ЦРУ - 10:16 В выборы вмешивалась не Россия, а ФБР, — ЦРУ Работу паромной переправы в Крым закрыли на сутки из-за непогоды - 10:09 Работу паромной переправы в Крым закрыли на сутки из-за непогоды Сын Ким Чен Ира рассказал о политике «национального воссоединения» - 10:07 Сын Ким Чен Ира рассказал о политике «национального воссоединения» В ВСУ побоялись принять военную технику из Крыма - 10:07 В ВСУ побоялись принять военную технику из Крыма Послы РФ и США обсудили улучшение двусторонних отношений - 10:06 Послы РФ и США обсудили улучшение двусторонних отношений Выяснили, что тревожные люди хуже реагируют на критику - 10:04 Выяснили, что тревожные люди хуже реагируют на критику Лидер Западной конференции НХЛ "Вегас" уступил "Эдмонтону" в овертайме - 09:57 Лидер Западной конференции НХЛ Хоккеист "Монреаля" Дано останется в больнице после попадания шайбы в голову - 09:57 Хоккеист
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"