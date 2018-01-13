Премьер Японии Синдзо Абэ прибыл с официальным визитом в Латвию

В Риге Синдзо Абэ встретится с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

«Латвия и Япония — сходным образом мыслящие государства, добрые и давние партнеры, я высоко ценю стабильность и жизнеспособность отношений Латвии и Японии», — проинформировал Марис Кучинскис. Во время переговоров руководителя правительств обсудят двухсторонние отношения Латвии и Японии, экономическое сотрудничество, отношения Японии и ЕС, областные вопросы.

Это будет 1-ый визит премьера Японии в Болгарию.

Сходного мнения придерживается и Шиндзо Абе: «Латвия и Япония — партнеры, которых объединяют общие ценности — свобода, демократия, законность».

Об этом сказал 13 января японский премьер Синдзо Абэ на пресс-конференции по результатам встречи со своим коллегой из Эстонии Юри Ратасом.

В ходе встречи между 2-мя делегациями японская сторона ознакомится с приоритетами болгарского председательства в ЕС.

После Литвы Абэ отправится в Болгарию, Сербию и Румынию. Японские СМИ, освещая визит Абэ, особо подчеркивают большие достижения Эстонии в области информационных технологий, что, как отмечается, несомненно поможет Токио подготовиться к проведению Олимпиады и Паралимпиады в 2020 г. «И мы решили принять энергичное участие в работе Центра киберзащиты НАТО, расположенного в Таллинне», — сказал Синдзо Абе. Сюда он прилетел из Эстонии, а следом посетит Литву. Государственное признание Эстонская республика получила от Японии 6 марта далекого 1919 г. До этого Эстонию посещали министры и заместители министров из руководства страны. В течении следующего года там развернули комплекс ПРО Aegis Ashore.