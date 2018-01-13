Публичная палата области сформировала корпус наблюдателей на выборах президента

Практически 2,5 тысячи публичных наблюдателей будет присутствовать на президентских выборах в Нижегородской области.

Как отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, акцент планируется сделать на наибольшее привлечение молодежи в число наблюдателей. Об этом передает публичная палата региона. Это соглашение предусматривает проведение мероприятий по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей, обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей. Вместе с ними будут работать сотрудники 20 публичных объединений, подписавших соглашение с рабочей группой по мониторингу реализации избирательных прав жителей. Она планирует научить управляющих социальных палат районов региона. Непарламентские партии обязаны собрать 100 000 подписей, однако в одном регионе должно быть собрано не не менее 2,5 тыс.

Рабочая группа, созданная в Нижегородском регионе при общественной палате, проведет обучение районных управляющих публичных палат. «Для этого будет организована серия семинаров, в том числе выездных семинаров в области».

В конце осени минувшего года Государственная дума закрепила право публичных палат направлять собственных контролеров на выборы президента.