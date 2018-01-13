Путин поспособствовал выплате долгов сахалинским морякам

Морякам, которые обратились в 2017 году к президенту России Владимиру Путину из-за невыплаты зарплаты, отдали всю сумму.

Речь идет о моряках с судов компании «Вип Строй Холдинг» из Южно-Сахалинска. Права членов экипажа теплоходов «СТ Винд», «Тесса», «Маджестик» и «Порт Мэй» нарушают уже не первый раз, поэтому 15 июня 2017 года моряки организовали совместное обращение к президенту России, рассказал журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов.

По указанию Владимира Путина ситуацию урегулировала Генеральная прокуратура. Было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании, а заработную плату морякам в итоге выплатили.

Моряки с теплохода «Порт Мэй» заявили о задолженности по заработной плате с 2016 года.