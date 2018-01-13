Разведка: боевик пытался совершить ограбление, применяя оружие

В составе соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск продолжает расти количество преступлений, совершенных боевиками.

В частности, 11 января член НВФ при попытке ограбления дома применил огнестрельное оружие.

В результате ранение получила местная жительница.

Также растет количество случаев привлечения жителей ОРДЛО к коррупционным схемам, которые позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование с целью личного обогащения.

Так, на штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению т.н. «военной службы» не привлекаются. За это они скрыто отдают «командирам-благотворителям» две трети выданных им ежемесячных денежных выплат.