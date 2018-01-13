Республиканская больница Бурятии принимает участие в региональном этапе чемпионата WorldSkills Russia

Официальный старт состязаний буден дан 10 января в городском Доме культуры учащейся молодежи. Состязания пройдут на базе 38 профессиональных образовательных компаний в городах и районах региона.

Чемпионат проводится по 62 профессиональным компетенциям возрастной группы 16-22 года, а еще по 5 компетенциям юниоров — это возрастная группа 16 лет и моложе. В регионе уже прошли отборочные состязания к чемпионату, участие в которых приняли студенты колледжей и техникумов. Потом при помощи особой программы комиссия определит имена победителей, они станут известны 25 января.

Напомним, финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017 прошел в Краснодаре с 15 по 19 мая.

В Краснодарском крае 10 января стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

В текущем году в чемпионате WorldSkills будут участвовать 273 конкурсанта и 370 профессионалов, а в чемпионате JuniorSkills — 130 участников и 85 знатоков. В числе их - 461 конкурсант и 558 знатоков WorldSkills.

В этом году дорожные карты развития движения WorldSkills Russia будут утверждены во всех субъектах РФ.