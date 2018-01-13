Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за циклона

Под властью мощного циклона, который принес обильные снегопады, оказалась вся южная часть Дальнего Востока.

Как отмечается, погоду в регионе испортил мощнейший циклон на юге Сахалина.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Сахалинске из-за непогоды. Об этом передает pr-служба мэрии. В связи со трудной обстановкой закрыты дороги на нескольких дорогах и до ряда населенных пунктов. Из-за него в городе усилился ветер, а так же на улицы выпало внушительное количество осадков.

Расчисткой снега на основных магистралях в ночь на десятое января занимались не менее 300 единиц техники. Отсутствует проезд на трассах до нескольких сел в пригороде, а еще в ряде районов самого города.

Также уточняется, что погодные условия привели к тому, ряд дорог прошлось закрыть.

К настоящему времени в регионе закрыта дорога на Синегорск.

В администрации города обратились с просьбой к водителям воздержаться от использования личного транспорта. Занятия во всех школах города отменены.